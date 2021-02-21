Нереалистичный вибратор Nalone Dixie, силиконовый, бирюзовый, 16,7 см

Вибратор Nalone Dixie – наслаждение в каждой линии. Nalone Dixie – секс-игрушка для пикантных игр и незабываемых оргазмов. Прекрасно подходит для женщин, которые хотят исследовать свое тело и открыть свою G-зону удовольствия. Закрученный рельефный ствол игрушки обеспечивает чувственное проникновение и возбуждающий массаж эрогенных зон. гибкий корпус и увеличенная головка позволяют безошибочно найти и пробудить точку G, а также дарят головокружительную вагинальную стимуляцию. целых 20 режимов интенсивной вибрации открывают весь спектр ощущений и приводят к мощной кульминации. легкое управление одной кнопкой и полная водонепроницаемость делают использование максимально приятным и комфортным. мобильная USB-зарядка в комплекте дает возможность не отказывать себе в ласках даже в командировке. Прибавьте к этому абсолютную бесшумность, высококачественный бархатистый силикон, стильный дизайн, и вы поймете, что Nalone Dixie – это то, что вам нужно. Добавьте в свою сексуальную жизнь больше эмоций вместе с Nalone.Вибратор Nalone Dixie – наслаждение в каждой линии. Nalone Dixie – секс-игрушка для пикантных игр и незабываемых оргазмов. Прекрасно подходит для женщин, которые хотят исследовать свое тело и открыть свою G-зону удовольствия. Закрученный рельефный ствол игрушки обеспечивает чувственное проникновение и возбуждающий массаж эрогенных зон. гибкий корпус и увеличенная головка позволяют безошибочно найти и пробудить точку G, а также дарят головокружительную вагинальную стимуляцию. целых 20 режимов интенсивной вибрации открывают весь спектр ощущений и приводят к мощной кульминации. легкое управление одной кнопкой и полная водонепроницаемость делают использование максимально приятным и комфортным. мобильная USB-зарядка в комплекте дает возможность не отказывать себе в ласках даже в командировке. Прибавьте к этому абсолютную бесшумность, высококачественный бархатистый силикон, стильный дизайн, и вы поймете, что Nalone Dixie – это то, что вам нужно. Добавьте в свою сексуальную жизнь больше эмоций вместе с Nalone.