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Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см

Артикул: 313365
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 5
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 6
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 7
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 8
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 9
  • Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 10
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 5
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 6
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 7
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 8
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 9
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - фото 10
1 650 руб. 
1 680 руб. 
Купить
+ 54 КэтКоинов
Артикул: 313365
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSexus Funny Five
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина18.5 см
Количество режимов5
Комплектациявибратор, присоска, упаковка
МатериалABS пластик
Особенностивлагостойкий, на присоске
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветоранжевый
Этот яркий вибратор имеет 11 сантиметров рабочей длины, сменную панель управления и пять различных режимов вибрации. В основании игрушки находится присоска, которая дает возможность прикрепить её к любой поверхности и создавать любой угол входа для фантастических ощущений! Вибратор водонепроницаем, а сменная панель управления сделает пользование игрушкой еще более удобным и приятным. Сменные панели управления: для свободы действий и для надежной фиксации на плоской поверхности. Длина рабочей части - 12см. 5 режимов вибрации.


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Самовывоз невозможен
Нереалистичный вибратор Sexus Funny Five, ABS пластик, Оранжевый, 18,5 см - по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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