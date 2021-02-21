Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Презервативы MAXUS Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см

Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см

Артикул: 313337
  • Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см - фото 1
  • Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см - фото 2
Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см - фото 1
Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см - фото 2
430 руб. 
Купить
Артикул: 313337
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендMAXUS
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностькомбинированная
Штук в упаковке3
Точечно-ребристая поверхность дополнительно стимулирует партнершу, воздействуя на сотни нервных окончаний во время полового акта. Это придает сексу особую динамику и неизбежно приводит к яркому финалу. Обильная смазка облегчает проникновение и обеспечивает комфортный уровень скольжения на протяжении всей игры. Первоклассное качество натурального латекса, отслеживаемое на каждом этапе производства, гарантирует превосходную защиту. Блистеры с забавными сюжетами и дизайнерский металлический кейс подчеркивают нестандартный характер своего обладателя.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Презервативы MAXUS Точечно-ребристые в железном кейсе № 3, 18 см - по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...