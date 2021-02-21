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Презервативы Ganzo Extase, с точечно-ребристой поверхностью, анатомической формы, латекс, 18 см, 3 ш

Артикул: 313336
  • Презервативы Ganzo Extase, с точечно-ребристой поверхностью, анатомической формы, латекс, 18 см, 3 ш - фото 1
  • Презервативы Ganzo Extase, с точечно-ребристой поверхностью, анатомической формы, латекс, 18 см, 3 ш - фото 2
Презервативы Ganzo Extase, с точечно-ребристой поверхностью, анатомической формы, латекс, 18 см, 3 ш - фото 1
Презервативы Ganzo Extase, с точечно-ребристой поверхностью, анатомической формы, латекс, 18 см, 3 ш - фото 2
190 руб. 
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Артикул: 313336
В наличии
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БрендGanzo
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностькомбинированная
Штук в упаковке3
Чувство комфорта, которое обеспечивают анатомические презервативы с рельефом и точками Ganzo Extase, будет по достоинству оценено многими мужчинами. А вот рельеф и точки этих презервативов доставят исключительное удовольствие женщинам. И всё это вкупе с безупречной безопасностью! Характеристики: Материал презерватива: латекс. Количество презервативов: 3. Длина презерватива: 18 см. Ширина презерватива: 5,2 см. Толщина стенки презерватива: 0,06 мм.


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Презервативы Ganzo Extase, с точечно-ребристой поверхностью, анатомической формы, латекс, 18 см, 3 ш - по цене 190 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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