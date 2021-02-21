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Оковы TOYFA Theatre веревочные красные

Артикул: 313321
  • Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 1
  • Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 2
  • Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 3
  • Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 4
  • Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 5
  • Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 6
Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 1
Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 2
Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 3
Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 4
Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 5
Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - фото 6
980 руб. 
1 170 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313321
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 95 см
Материалтекстиль
СтранаКитай
Типоковы
Цветкрасный
Верёвочные оковы — это классика жанра. Партнёр, закованный с их помощью, выглядит восхитительно. И чувствует себя максимально комфортно, что тоже немаловажно. Давление, оказываемое верёвками, доставляет необычайное сексуальное возбуждение. А пластиковые ограничители помогают регулировать этот процесс по своему усмотрению. С такими оковами ролевая игра приносит поразительные эмоции.


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Оковы TOYFA Theatre веревочные красные - по цене 980 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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