Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см.

Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см.

Артикул: 313242
  • Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - фото 1
  • Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - фото 2
  • Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - фото 3
Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - фото 1
Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - фото 2
Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - фото 3
1 320 руб. 
1 680 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313242
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендTheatre by TOYFA
Тип товара
Наручники с металлическим основанием, декорированные красным искусственным мехом. С 2 ключами в комплекте. Регулируемый механизм позволяет сковывать как женские, так и мужские руки. На случай утери ключей или необходимости быстрого освобождения, предусмотрен рычажок быстрого открытия.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручники TOYFA Theatre, меховые, красные, 28 см. - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...