Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ

Артикул: 313232
  • Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - фото 1
  • Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - фото 2
  • Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - фото 3
Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - фото 1
Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - фото 2
Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - фото 3
740 руб. 
810 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313232
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендMasculan
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветжелтый
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке10
Все презервативы Masculan Ultra славятся тончайшим латексом и полным ощущением отсутствия. Необычная желтая расцветка в сочетании с игривыми фруктовыми нотками создает озорное позитивное настроение, вдохновляя на тропическую страсть и неземное наслаждение. Каждое изделие имеет индивидуальную фольгированную одноразовую упаковку, надежно защищающую от внешней агрессивной среды и воздействия солнечных лучей, что гарантирует оптимальный уровень гигиеничности. Все этапы производства находятся под жесточайшим контролем, что обеспечивает отсутствие брака и высокое качество готовой продукции. Пришло время открыть для себя и своего партнера окно в мире необычных впечтлений!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Презервативы Masculan Ultra 1, 10шт. Тутти-Фрутти (Tutti-Frutti) ШТ - по цене 740 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...