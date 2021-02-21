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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Презервативы Sagami Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2

Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2

Артикул: 313128
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 1
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 2
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 3
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 4
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 5
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 6
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 7
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 8
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 9
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 1
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 2
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 3
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 4
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 5
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 6
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 7
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 8
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - фото 9
470 руб. 
500 руб. 
Купить
Артикул: 313128
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материалполиуретан
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке2
Ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original 0.02 уже завоевали мировое признание, ведь в них собраны лучшие характеристики - неощутимость, безопасность и гипоаллергенность. Сверхтонкие. Толщина их стенок всего 0,02 мм, что в 3 раза тоньше латексных презервативов. Надежные. Высокая молекулярная плотность полиуретана выдерживает силу натяжения в 100 ньютонов, а значит, эти презервативы не рвутся при надевании и обеспечивают защиту даже при самом активном темпе в сексе. Натуральные. Не содержат протеинов и химических реагентов, поэтому их могут использовать люди с аллергией на латекс. Теплопроводные. Очень быстро нагреваются и максимально полно передают естественное тепло тела. Гладкие. Безупречно гладкая поверхность создает еще больший комфорт во время стимуляции. Ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original 0.02 - удовольствие, понятное каждому.


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Самовывоз невозможен
Презервативы полиуретановые Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №2 - стоимость товара 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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