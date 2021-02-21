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Спрей для женщин Ви-эктив 50 мл

Артикул: 313084
  • Спрей для женщин Ви-эктив 50 мл - фото 1
  • Спрей для женщин Ви-эктив 50 мл - фото 2
Спрей для женщин Ви-эктив 50 мл - фото 1
Спрей для женщин Ви-эктив 50 мл - фото 2
1 150 руб. 
1 440 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313084
В наличии
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БрендHOT
Тип товараСпрей
Ароматпряный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составпропиленгликоль, этиловый спирт денатурированный, ароматизатор, лаурет-9, вода, декспантенол, ванилил бутилового эфира, масло листьев розмарина обыкновенного, экстракт из листьев алоэ вера, масло листьев евгении гвоздичной, масло листьев корицы цейлонской, эвгенол, лимонен, линалоол
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Стимулирующий спрей для женщин возбуждает желание и позволяет получить ощущения, которые Вы еще никогда не испытывали. Забудьтесь в любовном экстазе!


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Самовывоз невозможен
Спрей для женщин Ви-эктив 50 мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1150 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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