Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр.

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|Бренд
|Yovee by Toyfa
|Тип товара
|Массажная плитка
|Аромат
|пина колада, сладкий, фруктовый, пряный
|Объём
|5x10 г
|Рекомендации по применению
|растопите плитку в руках и нанести массажными движениями растаявшее масло на кожу либо помассируйте кожу самой плиткой. Плитку можно использовать как масло для массажа либо просто как средство для кожи.
|Состав
|масла: какао, пальмы, кокоса, пчелиный воск, рапсовое масло, косметическая отдушка, фенохем.
|Страна происхождения
|Россия
|Форма выпуска
|саше
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