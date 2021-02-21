Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пудра для тела «Клубника», 228 г

Артикул: 312940
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 1
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 2
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 3
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 4
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 5
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 6
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 7
  • Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 8
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 1
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 2
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 3
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 4
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 5
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 6
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 7
Пудра для тела «Клубника», 228 г - фото 8
2 600 руб. 
3 270 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312940
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендShunga
Тип товараПудра для тела
Ароматфруктовый
Объём228 г
Рекомендации по применениюдля наружного применения.
Составингредиенты (INCI): октенилсукцинат из крахмала алюминия, кукурузный крахмал / кукурузный крахмал, аспартам, ароматизатор / ароматизатор N & A (аромат), бензиловый спирт, D-лимонен, метилионон.
Страна происхожденияКанада
Форма выпускажестяная банка
Съедобная пудра для тела Shunga помогает превратить даже самую скромную прелюдию в пиршество страсти. Волнующий аромат, великолепный вкус и изумительный возбуждающий эффект, который можно усилить с помощью входящего в комплект нежного перышка. Такое блюдо точно придётся по вкусу! Кстати, о вкусном: съедобная пудра для тела Shunga не содержит сахара. Она не только абсолютно безопасна для нежной кожи, но и не вредит фигуре. Пудра легко наносится, смывается водой, не оставляет после себя пятен. Может использоваться в качестве сухого дезодоранта в жаркое время.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пудра для тела «Клубника», 228 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2600 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...