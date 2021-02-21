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Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый

Артикул: 312935
  • Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - фото 1
  • Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - фото 2
  • Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - фото 3
Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - фото 1
Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - фото 2
Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - фото 3
3 570 руб. 
4 890 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312935
В наличии
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БрендMarcus by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнокомплект: маска, кляп
Материалкружево/флис
СтранаКитай
ТипКомплект кружевной
Цветсеребро/черный
Набор: маска и кляп. Королевское сочетание пурпура и кружева только для любимой невольницы. Больше ни слова и ни взгляда! Только полное подчинение!


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Самовывоз невозможен
Кружевной набор TOYFA Marcus (маска и кляп), серебристый - купить по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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