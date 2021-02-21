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Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г

Артикул: 312879
  • Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 1
  • Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 2
  • Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 3
  • Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 4
Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 1
Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 2
Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 3
Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - фото 4
610 руб. 
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Артикул: 312879
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Гель-лубрикант «Услада с провитамином В5» усиленно регенерирует и интенсивно увлажняет слизистые. Особенно эффективен при сухости влагалища. Обеспечивает нежное проникновение и длительное скольжение при интимной близости, сохраняя целостность слизистых. Обладает заживляющими и смягчающими свойствами. Возвращает сухой и чувствительной слизистой состояние комфорта. Гель-лубрикант «Услада с провитамином В5» отлично подходит для профилактического деликатного ухода за слизистой (при сухости влагалища в период климакса, после родов, операций и т.п.) Клиническое исследование показало, что регулярное применение геля-лубриканта с провитамином В5 способствует: -устранению сухости половых органов, -увеличению выделения собственной смазки перед половым актом, -повышению эластичности слизистой влагалища. Применение: перед интимной близостью нанесите тонким слоем на половые органы (половые губы, клитор, вход во влагалище).


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Самовывоз невозможен
Гель-лубрикант «Услада» с провитамином B5, 120 г - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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