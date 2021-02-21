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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата,

Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата,

Артикул: 312831
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 1
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 2
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 3
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 4
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 5
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 6
  • Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 7
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 1
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 2
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 3
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 4
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 5
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 6
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - фото 7
1 940 руб. 
2 440 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312831
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараМасло для массажа
Ароматбез аромата
Объём250 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения. Съедобное
Составхолодное прессованное подсолнечное масло, рапсовое масло, виноградное масло, кунжутное масло, масло авокадо, натуральный витамин е, ароматизатор, бензиловый спирт
Страна происхожденияКанада
Форма выпускафлакон
Съедобное массажное масло Shunga Organica предназначено для волнующего эротического массажа, в том числе массажа интимных зон. Роскошная лёгкая текстура масла увлажняет кожу и усиливает ощущения от прикосновений. Пьянящий аромат помогает настроиться на волну наслаждения. А приятный вкус позволяет превратить массаж в изысканную прелюдию или восхитительное лакомство. Натуральные масла холодного отжима в составе. Легко скользит по коже. Не оставляет следов и жирной плёнки. Не закупоривает поры.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа Shunga Organica Aroma and Fragrance Free, натуральное, возбуждающее, без аромата, - стоимость товара 1940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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