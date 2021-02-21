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Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см

Артикул: 312824
  • Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 1
  • Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 2
  • Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 3
  • Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 4
Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 1
Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 2
Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 3
Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - фото 4
3 250 руб. 
4 140 руб. 
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Артикул: 312824
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSinjoys
Тип товараВибраторы
Диаметр7 см
Длина7 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, кабель USB, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий, LED-подсветка
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Позволить завести себе маленького ушастого друга может каждая девушка. Особенно, когда он такой милый, мягкий и нежный. Шаловливой вибрацией Mimi будет стимулировать самые чувственные места девушки. Настроение кошечки отражается в 7 вариантах. Если захотите, он может и зарычать, и помурлыкать, только сообщите ему свое желание нежным нажатием кнопки. Не забывайте использовать смазку на водной основе и обрабатывать игрушку средством для ухода! И тогда у вас будет много самых фанатических моментов! Благодаря четко расположенным ушкам можно ласково ласкать клитор и соски без интенсивного непосредственного воздействия. LED-подсветка потрясающе преображает игрушку. Массажер обладает функцией Сhild care – если его найдут дети, ни о чем не догадаются. Легко использовать как обычный вибромассажер для лица и шеи. Выполнен из нежнейшего силикона. Займет достойное место среди бьюти-аксессуаров и станет интересным и приятным подарком! Оснащен компактной эргономичной платформой для зарядки!


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Вибромассажер Sinjoys CAT Mimi, силикон, розовый, 7 см - стоимость товара 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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