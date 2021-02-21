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Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см

Артикул: 312805
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 1
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 2
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 3
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 4
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 5
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 6
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 7
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 8
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 9
  • Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 10
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 1
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 2
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 3
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 4
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 5
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 6
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 7
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 8
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 9
Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см - фото 10
1 370 руб. 
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312805
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Длина5 см
Количество режимов1
Комплектациявибратор, батарейки, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Стимулятор клитора Nalone Madam уносит на крыльях наслаждения. Милая секс-игрушка в форме изящной бабочки создана, чтобы очаровывать женские сердца и приводить к захватывающему оргазму. Нежная, словно прикосновения невесомых крыльев, вибрация дарит возбуждающий массаж клитора, сосков, мошонки, живота и других эрогенных зон. рельефная поверхность с обратной стороны игрушки создает дополнительную стимуляцию, принося чувственное удовольствие. небольшой размер позволяет носить эту яркую крошку не только в сумочке, но и в трусиках, придавая игривости настроению. Nalone Madam – только для смелых дам!


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