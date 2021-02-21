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Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый

Артикул: 312736
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 1
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 2
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 3
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 4
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 5
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 6
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 7
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 8
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 9
  • Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 10
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 1
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 2
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 3
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 4
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 5
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 6
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 7
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 8
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 9
Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - фото 10
4 300 руб. 
4 980 руб. 
Купить
+ 66 КэтКоинов
Артикул: 312736
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSvakom
Тип товараВибраторы
Диаметр3 см
Длина17 см
Количество режимов5
Комплектациявибратор, кабель USB, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияанальной области, вагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Элегантный вибратор премиум класса для воздействия на чувствительные зоны его обладательницы. Нежный на ощупь, изысканный на вид и идеальный по форме Keri влюбляет в себя с первого взгляда. Эргономичная форма позволяет использовать массажер для стимуляции клитора, точки G или массажа тела. 5 режимов вибраций — легкая, ласка, радость, страсть и кульминация удовлетворят даже самых требовательных любительниц стимуляций. Корпус Keri влагозащищен, что делает его использование в душе безопасным. Нежный гипоаллергенный материал легок в уходе и очистке


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Вибратор клиторальный Svakom Keri, 5 режимов вибрации, силикон, розовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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