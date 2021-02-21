Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл

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Верхние ноты: Нероли, Лимон, Малина Средние ноты: Апельсин, Жасмин, Гардения Базовые ноты: Амбра, Пачули Необыкновенный и экстравагантный парфюм. Его можно назвать дерзким и нежным одновременно. Для роковых красоток, очаровательных соблазнительниц и прекрасных обольстительниц, которых возносят и ценят, которыми восторгаются и восхищаются.

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