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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Духи с феромонами Sexy Life Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл

Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл

Артикул: 312646
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 1
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 2
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 3
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 4
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 5
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 6
  • Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 7
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 1
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 2
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 3
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 4
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 5
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 6
Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото 7
390 руб. 
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Артикул: 312646
В наличии
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БрендSexy Life
Тип товараДухи с феромонами
КомпонентыDipropilene glycol, perfume, pheromone ( AndorpHerine)
Объем, мл10
Основаводная
Полмужской
Способ нанесенияролик
СтранаРоссия
№8 капля в каплю Lacoste pour Homme (Lacoste) Элегантный, утонченный, свежий мужской аромат Lacoste сообщает своему обладателю особую ауру не мальчика, но мужа. Этот яркий, дерзкий, свежий и элегантный запах - современная классика, отвечающая индивидуальности современного мужчины - уравновешенного, сексуального, самодостаточного и. мужественного. Принадлежит к цитрусово-пряному семейству ароматов. Начальные ноты: рубиновый грейпфрут, итальянский бергамот, сливовый аккорд, яблоко. Ноты сердца: ягоды можжевельника, кардамон, розовые перечные зерна, коричная стружка. Конечные ноты: сандаловое дерево, стручки ванили, мускус


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Духи с феромонами Sexy Life №8 философия аромата Lacoste, мужские, 10 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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