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Гель-лубрикант HOT SEX возбуждающий, с экстрактом имбиря 55 гр

Артикул: 312635
  • Гель-лубрикант HOT SEX возбуждающий, с экстрактом имбиря 55 гр - фото 1
  • Гель-лубрикант HOT SEX возбуждающий, с экстрактом имбиря 55 гр - фото 2
Гель-лубрикант HOT SEX возбуждающий, с экстрактом имбиря 55 гр - фото 1
Гель-лубрикант HOT SEX возбуждающий, с экстрактом имбиря 55 гр - фото 2
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312635
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Вагинальный возбуждающий гель-смазка.Обеспечивает нежное проникновение и длительное скольжение.Предохраняет слизистые от повреждений. Природный афродизиак провоцирует и усиливает половое влечение.Стимулирует интенсивный прилив крови в области половых органов,приближает оргазм,усиливает эрекцию.Это беспроигрышный вариант для тех, кто любит «погорячее». «Hot sex» с новой силой зажжёт огонь любви и привнесет в отношения желанную чувствительность и безудержную страсть. В состав лубриканта входит экстракт имбиря, который вызывает приятное мягкое ощущение тепла и усиливает половое влечение. Гиалуроновая кислота увлажняет и восстанавливает слизистую. Благодаря нежной текстуре средства скольжение будет длительным, а эмоции – незабываемыми. С гелем «Hot sex» вы получите максимальное удовольствие и настоящий горячий секс. Применение: перед половым контактом нанесите тонким слоем на интимную зону, требующую смазывания. LOVEGEL C «HOT SEX» - БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ОРГАЗМУ!.


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Гель-лубрикант HOT SEX возбуждающий, с экстрактом имбиря 55 гр – стоимость товара 600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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