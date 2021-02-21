Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Gabriela Sabatini, 2 капсулы, 3 г

Для себя, для него, для вас обоих — в одной капсуле масла Intt Sexy Case с легким ароматом Gabriela Sabatini собрано все необходимое для страстных сеансов массажа и расслабляющих аромаванн. Подходит для любого вида массажа — от классического до эротического. Нежная текстура масла позволяет рукам плавно скользить по телу, а ненавязчивый, едва ощутимый аромат успокаивает и настраивает на получение удовольствия. Для растворения капсулы просто разогрейте ее в своих ладонях и добавьте немного воды. Идеально для принятия ванны. Благодаря натуральной желатиновой оболочке капсула легко растворяется в теплой воде, обогащая ее полезными свойствами масла подсолнуха и обволакивая приятным ароматом знаменитого парфюма. Достаточно бросить в ванну всего одну капсулу, чтобы кожа стала мягкой и бархатистой. Подарите себе энергию Intt Sexy Case.