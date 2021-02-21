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Лубрикант для вагинального секса Pjur Aqua 2мл 10шт

Артикул: 312558
  • Лубрикант для вагинального секса Pjur Aqua 2мл 10шт - фото 1
  • Лубрикант для вагинального секса Pjur Aqua 2мл 10шт - фото 2
Лубрикант для вагинального секса Pjur Aqua 2мл 10шт - фото 1
Лубрикант для вагинального секса Pjur Aqua 2мл 10шт - фото 2
590 руб. 
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312558
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендPjur
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Лубрикант на водной основе. Качество говорит само за себя. Очень бережно отностися к слизистым оболочкам на микробиологическом уровне. Лубрикант увлажняет кожу, не делая ее липкой. Не содержит нефтепродуктов, масел, и парфюмерных добавок, что делает его особо нежной для вашей кожи и слизистых оболочек. Сверхмягкая формула с продолжительным скольжением питает и защищает сухую и поврежденную кожу. Будь то ежедневные ласки или регулярный уход за телом: pjur® AQUA всегда оставляет приятные ощущения.


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Лубрикант для вагинального секса Pjur Aqua 2мл 10шт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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