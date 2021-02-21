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Крем возбуждающий Ты и Я "Sextaz-M" для мужчин 1,5 г,20 шт в упаковке

Артикул: 312555
  • Крем возбуждающий Ты и Я &quot;Sextaz-M&quot; для мужчин 1,5 г,20 шт в упаковке - фото 1
  • Крем возбуждающий Ты и Я &quot;Sextaz-M&quot; для мужчин 1,5 г,20 шт в упаковке - фото 2
Крем возбуждающий Ты и Я &quot;Sextaz-M&quot; для мужчин 1,5 г,20 шт в упаковке - фото 1
Крем возбуждающий Ты и Я &quot;Sextaz-M&quot; для мужчин 1,5 г,20 шт в упаковке - фото 2
740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312555
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараКрем возбуждающий
Объём20x1.5 г
Рекомендации по применениюмассирующими движениями наносится на половые органы мужчины (головка полового члена и крайняя плоть) перед контактом. Дозировка от 1-2 капель, подбирается индивидуально.
Составвода, диметилизосорбид, изопропилмиристат, пропиленгликоль, эмульсионный воск, каприловый/каприновый триглицид, ментиллактат, масло рапсовое, отдушка, метилпарабен, карбомер, триэтаноламин, пропилпарабен, ваниллил бутиловый эфир.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускасаше
Действует быстро и продолжительно. Усиливает сексуальное желание и эрекцию. Улучшает кровенаполнение полового члена. Повышает чувствительность эрогенных зон. Обостряет приятные ощущения во время близости. Крем «Sextaz-M» мягко питает и увлажняет кожу.


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Самовывоз невозможен
Крем возбуждающий Ты и Я "Sextaz-M" для мужчин 1,5 г,20 шт в упаковке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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