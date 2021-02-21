Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл

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|Бренд
|ORGIE
|Тип товара
|Масло для массажа
|Аромат
|фруктовый
|Объём
|200 мл
|Рекомендации по применению
|нанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
|Состав
|масло сладкого миндаля (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), парфюм (Parfum), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), масло винограда (Vitis Vinifera Seed Oil), масло арганы (Argania Spinosa Kernel Oil), масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), лимонен (Limonene), бутилфенил метилпропиональ (Butylphenyl Methylpropional), бензилсалицилат (Benzyl Salicylate), токоферола ацетат (Tocopherol), гексил циннамал (Hexyl Cinnamal), бензиловый спирт (Benzyl Alcohol), цитро
|Страна происхождения
|Португалия
|Форма выпуска
|флакон
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