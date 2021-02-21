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Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый

Артикул: 312436
  • Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 1
  • Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 2
  • Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 3
  • Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 4
  • Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 5
  • Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 6
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 1
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 2
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 3
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 4
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 5
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - фото 6
17 130 руб. 
21 780 руб. 
Купить
+ 261 КэтКоинов
Артикул: 312436
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендSvakom
Тип товараВибраторы
Диаметр2.5 см
Длина20 см
Количество режимов1
Комплектациявибратор, кабель USB, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий, встроенная фото- и видео-камера
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
В головку вибратора встроена видеокамера, способная снимать видео в HD-разрешении. кончик вибратора имеет подсветку из 4 светодиодов. данные с видеокамеры могут передаваться в режиме онлайн на компьютер, планшет или мобильный телефон, причем есть возможность передачи сразу на несколько устройств. информация об уровне заряда при помощи нажатия одной кнопки. Siime Eye - влагостойкий вибратор, который позволяет создавать уникальные видео и фотографии. Вы сможете в прямом смысле увидеть собственный оргазм, а также показать его партнеру. Влагозащищенный корпус позволит взять с собой игрушку в душ. Встроенная камера может передавать данные по беспроводной технологии Wi-Fi на один или несколько компьютеров или мобильных телефонов одновременно на расстоянии до 30 метров. Ваши данные при этом защищены и будут доступны только вам. Зарядное устройство позволяет зарядить Siime Eye через USB, а посмотреть текущий уровень заряда можно, нажав на кнопочку на пульте управления.


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Самовывоз невозможен
Вибратор с беспроводной камерой Svakom Siime Eye, 6 режимов вибрации, бледно-розовый - стоимость товара 17130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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