Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер

Игра для двоих. Впечатления. Эмоции. Наслаждение. Вкус. Все это — комплект для сладких игр Orgie Lips Massage. С помощью всего трех предметов вы можете сделать вашу близость незабываемой: • Сладкое массажное масло Orgie Lips Massage обладает согревающим эффектом. При прикосновениях оно создает возбуждающее тепло. Потрясающий вкус клубники служит отличным поводом, чтобы с удовольствием исследовать тело партнера и взволновать его не на шутку. Можно применять в самых разных вариантах — расслабляющий массаж или эротический, оральные ласки или просто жаркие поцелуи. • Легкое перышко призвано дополнить ласки маслом, внося дразнящие и возбуждающие ощущения в процесс. • Руководство по технике массажа губами или пером помогает увеличить количество сценариев горячего вечера и может стать маленькой настольной книгой каждой пары, стремящейся порадовать и впечатлить друг друга. Orgie — когда каждый раз особенный.