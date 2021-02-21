Духи с феромонами Sexy Life 10 философия аромата JAdore, женские, 10 мл

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Концепция новой женственности отразилась в новаторском и в то же время очень диоровском аромате - сладкий но легкий, слегка терпкий цветочный аромат со свежестью мандарина в начальной ноте, розой в сердечной, и ежевикой и мускусом в шлейфе.

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