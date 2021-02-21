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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Лубриканты (смазки) Shunga Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл

Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл

Артикул: 312401
  • Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 1
  • Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 2
  • Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 3
  • Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 4
Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 1
Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 2
Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 3
Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - фото 4
1 320 руб. 
1 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312401
В наличии
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БрендShunga
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
TOKO AROMA является единственным лубрикантом на рынке, который не оставляет никакого послевкусия. Формула лубриканта TOKO AROMA была разработана с единственной целью: создать эффективный лубрикант с нежным фруктовым вкусом, сохранив шелковистые бесконечные ощущения, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать своего партнера. • Прекрасный чувственный вкус без послевкусия. • Ультра-шелковистый. • На водной основе. • Длительное скольжение. • Совместим с латексом. • Не оставляет пятен. • Возбуждающие ароматы без сахара. Применение: Налейте небольшое количество в руку и нанесите на интимную область или используйте поверх латексного презерватива для более легкого проникновения.


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Лубрикант Shunga Toko Aroma на водной основе, со вкусом экзотических фруктов, 165 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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