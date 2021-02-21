Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл

Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл

Артикул: 312394
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 1
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 2
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 3
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 4
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 5
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 6
  • Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 7
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 1
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 2
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 3
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 4
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 5
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 6
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - фото 7
1 760 руб. 
2 220 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312394
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендShunga
Тип товараМасло для массажа
Ароматцветочный
Объём250 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составмасло сладкого миндаля, масло семян винограда, кунжутное масло, масло авокадо, масло пекан, масло сафлора, витамин / витамин е (токоферол), аромат (парфюм), амил циннамал, бензиловый спирт, цитраль, эвгенол, бензилсалицилат, кумарин, лимонен, метил 2-октиноат, гераниол, фарнезол, бутилфенил метилпропиональ, линалоол, бензилбензоат, цитронеллол, гексил циннамал, альфа-изометил ионон, бутилгидрокситолуол, лираль, коричный спирт, изоэвгенол, гидроксицитронеллаль, гидроксиметилпентилциклогексенкарбо
Страна происхожденияКанада
Форма выпускафлакон
Натуральное на 100% массажное масло с упоительными ароматами идеально подходит для взаимного расслабляющего массажа, совмещённого с чувственными ласками. Масло легко скользит по коже, не оставляя жирной пленки. В отличие от большей части средств SHUNGA, ароматизированных вкусовыми ароматами, запах массажному маслу придают эфирные масла и ароматы, что делает его несъедобным. • Изготовлено из 100% натуральных масел холодного отжима. • Не оставляет жирных пятен. • Витамин Е (Антиоксидант). • Не закупоривает поры кожи. • Не содержит минеральных или животных масел. Применение: налейте небольшое количество на ладонь и разогрейте масло в ладонях, чтобы оно приобрело температуру тела. При желании вы можете нагреть масло в горячей воде для более горячего массажа. Для полного массажа тела. Избегать контакта с интимными зонами. Обратите внимание на то, что данное массажное масло ароматизировано эфирными маслами и отдушками, а, следовательно, не съедобно. Не рекомендуется в качестве персонального лубриканта.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл - стоимость товара 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...