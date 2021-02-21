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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Штучки-дрючки Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника)

Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника)

Артикул: 312379
  • Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 1
  • Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 2
  • Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 3
  • Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 4
  • Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 5
Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 1
Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 2
Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 3
Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 4
Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - фото 5
580 руб. 
600 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312379
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараМасло для массажа
Ароматфруктовый
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составрапсовое масло, масло виноградной косточки, миндальное масло, ментол, фенохем, пищевой ароматизатор.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
Массажное масло серии Огонь и Лед - с охлождающим эффектом и натуральной вкусовой добавкой клубника. Идеально подойдет для использования на эрогенных зонах. Используйте во время предварительных ласк, чтобы усилить ощущения и продлить наслаждение.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа «Симфония любви» огонь и лед охлаждающее (клубника) - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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