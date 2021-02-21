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Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый

Артикул: 312349
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 1
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 2
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 3
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 4
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 5
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 6
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 7
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 8
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 9
  • Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 10
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 1
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 2
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 3
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 4
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 5
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 6
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 7
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 8
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 9
Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - фото 10
1 540 руб. 
3 390 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312349
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендQvibry
Тип товараВибраторы
Диаметр1.8 см
Длина12 см
Количество режимов7
МатериалABS пластик, силикон
Особенностивлагостойкий, встроенная флешка
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Этот вибратор — не просто секс-игрушка, это стильный высокотехнологичный продукт. Нежнейшая поверхность, 7 режимов вибрации и пульсации, 3 часа беспрерывной работы, лёгкое управление одной кнопкой и зарядка без проводов от любого USB-совместимого устройства! Вот с помощью чего деликатный эротический массаж мгновенно превращается в цунами оргазма. Приятные бонусы покупки данного вибратора — неброский внешний вид, компактность, красивая коробка для хранения игрушки и подарочный брелок. Также Qvibry снабжён дополнительным мешочком, чтобы ни одна поездка не омрачалась расставанием с любимым мини-вибратором.


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Вибратор клиторальный 7 режимов вибрации, розовый - данный товар вы можете купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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