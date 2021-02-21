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Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см

Артикул: 312297
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  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 2
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 3
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 4
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 5
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 6
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 7
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 8
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 9
  • Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 10
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 1
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 2
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 3
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 4
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 5
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 6
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 7
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 8
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 9
Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - фото 10
6 470 руб. 
8 840 руб. 
Купить
+ 198 КэтКоинов
Артикул: 312297
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSirens
Тип товараВибраторы
Диаметр3.4 см
Длина22 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, кабель USB, чехол, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениясенсорная панель
Цветголубой
Sirens Venus — многофункциональный вибромассажер, который готов взять ответственность за ваше здоровье и настроение. Он тонизирует мышцы, снимает усталость и расслабляет после загруженного дня. С его помощью вы можете массировать шею, лицо и даже утомленные каблуками ножки. 7 режимов интенсивной вибрации и гибкий корпус легко превращаются в полноценную спа-программу. Вас приятно удивит дополнительная функция Sirens Venus — режим биологической обратной связи. Он предлагает испытать совершенно новый опыт во время стимуляции интимной зоны. Сенсоры вибромассажера реагируют на сжатие корпуса мгновенным усилением вибрации, что приводит к качественной сексуальной разрядке. Гипоаллергенный медицинский силикон дарит непередаваемые ощущения при каждом прикосновении, а его безопасность подтверждена сертификатами CE, FCC и ROHS. Бесшовный дизайн и класс водонепроницаемости IPX7 позволяют погружать вибромассажер на значительную глубину для использования под водой. Установленные режимы и двойной сенсор на 360° помогают задать персональные параметры настройки в соответствии с вашей чувствительностью. Интерактивный интерфейс дает возможность управлять режимами вибрации с вашего смартфона. Бесшумный мотор, рабочая громкость которого ниже 50 Дб, сохраняет тишину и не нарушает атмосферу релакса. Магнитная зарядка с применением технологии магнитопоглощения быстро и удобно заряжает устройство. Емкий аккумулятор обеспечивает 2,5 часа непрерывной работы девайса, 6 месяцев — в режиме ожидания. В комплекте стильный мешочек для хранения. Sirens Venus — умный массажер для вашего удовольствия


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Вибратор, Sirens, Venus, силикон, голубой, 22 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6470 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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