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Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см

Артикул: 312243
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 1
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 2
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 3
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 4
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 5
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 6
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 7
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 8
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 9
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 1
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 2
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 3
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 4
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 5
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 6
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 7
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 8
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - фото 9
1 390 руб. 
1 710 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312243
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSexus Glass
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см4
Материалстекло
Минимальный диаметр основной части, см2.5
Общая длина изделия, см11.5
Особенностивес 0.175 кг
Рабочая длина, см10.5
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветчерный
Анальные ласки — особый вид удовольствия. И игрушки для стимуляции ануса тоже должны быть особенными. Например, эта втулка из закалённого стекла отвечает всем необходимым требованиям для того, чтобы интимный процесс доставил максимум наслаждения. Твёрдая гладкая поверхность, закруглённая головка, плавные изгибы и возможность регулировать температуру массажёра. Секс-игрушки из закалённого стекла можно нагревать или охлаждать под струёй воды: при введении прохладного или тёплого стимулятора внутрь стеночки ануса сжимаются, стремясь повторить форму втулки. Игрушку также можно использовать для вагинальной стимуляции.


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Анальная втулка Sexus Glass, стекло, чёрная, 11,5 см, ? 4 см - этот товар вы можете купить по цене 1390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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