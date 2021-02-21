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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы JOS Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см

Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см

Артикул: 312213
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 1
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 2
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 3
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 4
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 5
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 6
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 7
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 8
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 9
  • Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 10
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 1
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 2
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 3
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 4
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 5
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 6
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 7
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 8
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 9
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - фото 10
5 530 руб. 
7 030 руб. 
Купить
+ 85 КэтКоинов
Артикул: 312213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендJOS
Тип товараВибраторы
Диаметр3.9 см
Длина21.5 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
12 бусинок на головке игрушки будут пульсировать глубоко внутри и нежно стимулировать труднодоступные эрогенные зоны. Пульсирующий TATY подарит более чувственный и глубокий массаж, чем простой вибратор. Клиторальный массажер раздваивается. Это обеспечивает обхватывающий всесторонний массаж клитора. Изготовлен из высококачественного бархатистого силикона. Емкий аккумулятор (до 4 часов непрерывной работы) заряжается с помощью магнитного USB-кабеля.


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Самовывоз невозможен
Вибратор c клиторальным стимулятором JOS TATY с пульсирующими шариками, силикон, фиолетовый, 21,5 см - по цене 5530 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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