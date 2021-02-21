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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Yovee by Toyfa Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г

Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г

Артикул: 312207
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 1
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 2
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 3
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 4
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 5
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 6
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 7
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 8
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 9
  • Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 10
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 1
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 2
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 3
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 4
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 5
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 6
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 7
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 8
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 9
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г - фото 10
180 руб. 
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Артикул: 312207
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товараБомбочки для ванны
Ароматцитрусовый
Объём70 г
Рекомендации по применениюодна бомбочка расчитана на одну процедуру. Опустите её в ванну с комфортной температурой воды. После растворения, погрузитесь в ванну и расслабьтесь.
Составгидрокарбонат натрия, морская соль, лимонная кислота, полисорбат твин-80, масла: рапсовое, персика, косметическая отдушка, косметический пигмент
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускабомбочка
Бомбочка для ванны «Возбуждющий цитрус» Морская соль и масла в составе нежно ухаживают за вашей кожей! Идея для свидания: Пригласите вашу половинку в ванну с бурлящим шариком и насладитесь сочными ароматами и игривыми пузырьками от бомбочки! Применение: Одна бомбочка рассчитана на одну процедуру. Опустите бомбочку в ванну с комфортной температурой воды. После её растворения, погрузитесь в ванну и расслабьтесь.


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Самовывоз невозможен
Бомбочка для ванны Yovee by Toyfa «Возбуждающий цитрус», с ароматом грейпфрута и пачули, 70 г – стоимость товара 180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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