Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Black&Red by TOYFA Анально-вагинальный вибратор Black & Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см

Анально-вагинальный вибратор Black & Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см

Артикул: 312124
  • Анально-вагинальный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см - фото 1
  • Анально-вагинальный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см - фото 2
Анально-вагинальный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см - фото 1
Анально-вагинальный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см - фото 2
1 890 руб. 
2 130 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312124
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBlack&Red by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина19.5 см
Количество режимов1
Комплектациявибратор, упаковка
Материалсиликон
Особенностина присоске
Режимы работывибрация
Стимуляцияанальной области, вагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветчерный
Вибратор для двойного проникновения можно использовать как соло, так и в паре. Для одиночного использования прикрепите его к ровной поверхности с помощью присоски, для получения наслаждения впаре, используйте трусы для страпона. Вибропулька в меньшем фаллосе сделает анальное проникновение более пикантым.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Анально-вагинальный вибратор Black & Red by TOYFA, влагостойкий, силикон, чёрный, 19,5 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...