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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Sexus Glass Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см

Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см

Артикул: 312100
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 1
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 2
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 3
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 4
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 5
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 6
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 7
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 8
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 9
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 10
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 1
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 2
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 3
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 4
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 5
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 6
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 7
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 8
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 9
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - фото 10
1 210 руб. 
1 480 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312100
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSexus Glass
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.5
Материалстекло
Минимальный диаметр основной части, см2.7
Общая длина изделия, см13
Особенностивес 0.23 кг
Рабочая длина, см12
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветпрозрачный/черный
Когда речь идёт о стеклянных секс-игрушках, то многие представляют себе в качестве их владельцев отчаянных любителей экстрима. На самом деле закалённое стекло — это особо прочный материал. А ещё этот материал считается самым гипоаллергенным из всех ныне существующих. Но самое потрясающее — стекло можно нагревать или охлаждать! А значит, сказочное интимное наслаждение можно разбавлять фантастическими экспериментами с температурой.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачный, 13 см, ? 3,5 см - стоимость товара 1210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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