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Чайник Kitfort КТ-685

Артикул: 311796
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 1
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 2
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 3
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 4
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 5
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 6
  • Чайник Kitfort КТ-685 - фото 7
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 1
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 2
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 3
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 4
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 5
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 6
Чайник Kitfort КТ-685 - фото 7
1 401 руб. 
1 863 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311796
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветбелый
Материал корпусаметалл, пластик
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Прочееавтоотключение при снятии с подставки
Дополнительный цветчерный
Объем, л1.7
Мощность, Вт2200
Заварочный чайникнет
Дополнительные функциииндикация включения
Защитаблокировка включения без воды
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Длина сетевого шнура0.7 м
Дополнительная информациятермометр на корпусе
Вес, кг1.7
Размеры (ВxШxГ), см21х22х16
На корпусе чайника Kitfort KT-685 расположен термометр, который показывает температуру воды. Это удобно, если вы готовите напитки, для которых требуются определенная температура воды, например, зеленый чай, белый чай, кофе и т. д. Корпус и крышка чайника выполнены из сочетания пластика и нержавеющей стали, а подставка - из пластика. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Мерная шкала позволяет легко следить за уровнем воды. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева. В носике чайника расположен съемный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащен контроллером Strix - № 1 среди поставщиков компонентов для электрочайников. Он устраняет риски короткого замыкания и возгорания прибора. Обеспечивает защиту при закипании, при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.


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Самовывоз невозможен
Чайник Kitfort КТ-685 - стоимость товара 1401 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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