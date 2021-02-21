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Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый)

Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый)

Артикул: 311614
  • Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 5
Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 1
Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 2
Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 3
Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 4
Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - фото 5
4 090 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 311614
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Крестовинапластик
Механизм качанияесть
Ограничение по весу120 кг
Подлокотникида
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под весда
Материал обивкисетка, ткань
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Подлокотники белые пластиковые. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,85 кг. Габариты: 59х28х58,5 см.


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Самовывоз невозможен
Кресло Бюрократ CH-W695N/DG/TW-12 темно-серый TW-04 TW-12 сетка/ткань (пластик белый) - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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