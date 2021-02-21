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Смеситель для душа Esko Baku BK 80

Артикул: 311508
Смеситель для душа Esko Baku BK 80
6 950 руб. 

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5 770 руб. 

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Артикул: 311508
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендEsko
Тип товараСмесители для душа
Аэратор в комплектенет
Монтажнастенный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностижесткая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см11.8
Ширина, см20
Высота, см11.1
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для душа Esko Baku BK 80 - стоимость товара 6950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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