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Компактная мясорубка HV1 может измельчать до 1.7 кг мяса в минуту благодаря мощному мотору 1400 Вт. (максимальная мощность мотора при блокировке). Готовьте фарш даже из жесткого мяса - кусочки не будут застревать благодаря функции реверса. Самозатачивающийся нож обеспечивает неизменное качество измельчения надолго. Специальная насадка поможет вам легко сформировать домашние колбаски. 2 решетки из нержавеющей стали для среднего и крупного измельчения в зависимости от выбранного блюда.

Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.