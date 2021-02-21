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Выполнен из прочного полиэстера. Имеет два вместительных отделения. Застегивается на молнию с металлическим бегунком. Поставляется в прозрачном полиэтиленовом пакете с картонным подвесом.

Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 2 отделения, полиэстер, Машина, серый, 21х6х9 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.