Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, BOSTON, серый, 47х30х14 см

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Этот рюкзак не только стильный, но и практичный: количество карманов и отделений позволит иметь все необходимое под рукой - в том числе и ноутбук.
Рюкзак изготовлен из качественного полиэстера, который легко чистится.
Широкие дышащие лямки позволяют носить рюкзак с комфортом.
В основном отделении рюкзака можно легко и быстро разместить личные вещи, а также воспользоваться отсеком на липучке-держателе для ноутбука. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона. Также имеется два передних и два боковых кармана.
Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.
В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку, термос или зонт.
Нести рюкзак будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку.
Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране.
Закажите рюкзак BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!
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