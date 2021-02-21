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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки пластиковые с прижимом и доски-клипборды Staff Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя

Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя

Артикул: 311314
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  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 1
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 2
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 3
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 4
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 5
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 6
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 7
  • Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 8
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 1
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 2
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 3
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 4
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 5
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 6
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 7
Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - фото 8
170 руб. 
Купить
Артикул: 311314
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Выполнена из жесткого износостойкого картона с покрытием бумвинил. Металлический прижимной механизм с верхним расположением обеспечит возможность комфортной работы с бумагами на весу, а крышка позволит надежно защитить документы от негативного влияния внешних факторов. Имеет формат А4 (230х314 мм) и фиксирует до 90 листов.

С папкой-планшетом STAFF выполнять повседневные задачи станет проще, чем когда-либо! Спешите приобрести все необходимое для успешной организации рабочего и творческого процесса в нашем интернет-магазине!



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Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя - этот товар вы можете купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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