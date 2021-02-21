Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345

Папка изготовлена из полиэстера, корпус - из плотного картона. Таким образом папка выглядит опрятно, имеет небольшой вес, практична.

Внутри папки есть отделение для листов А4, и дополнительный карман для мелочей. Тканевая подкладка черного цвета.

На молнии расположены 2 бегунка, поэтому папку можно открывать с любой стороны, а так же полностью раскрыть на 180 градусов.

Папку удобно нести за эргономичные резиновые ручки.

Упакован в ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

STAFF – лучшее соотношение цены и качества. Закажите папку STAFF и убедитесь в этом сами!