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Ручка-кисть PENTEL (Япония) Brush Sign Pen Artist, линия письма 0,5-5 мм, коричневая, SESF30C-E

Артикул: 311209
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Ручка-кисть PENTEL (Япония) Brush Sign Pen Artist, линия письма 0,5-5 мм, коричневая, SESF30C-E
340 руб. 
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Артикул: 311209
В наличии
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БрендPentel
Тип товара



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Ручка-кисть PENTEL (Япония) Brush Sign Pen Artist, линия письма 0,5-5 мм, коричневая, SESF30C-E - по цене 340 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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