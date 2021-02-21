Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 297х410мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT

Привлекательная обложка выполнена из импортного мелованного картона. В блокноте 40 белоснежных листов плотностью 120 г/м2, т.е. 40 возможностей воплотить свою задумку! Листы удобно скреплены спиралью - это позволяет переворачивать их на 180 градусов. Задняя подложка жесткая, что позволит делать зарисовки и наброски "на весу". Удобный большой формат размером 297х410 мм.

Данный товар - это сочетание высокого качества по приемлемой стоимости.

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