Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, MONSTER TRUCK, 38х28х14 см

Рюкзак имеет 1 вместительное отделение на молнии, 1 передний и 2 боковых кармана. Оптимальный размер рюкзака позволяет вместить все необходимые школьные принадлежности. Мягкие широкие регулируемые лямки способствуют оптимальному распределению веса.

Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя бегунками.

У рюкзака есть удобная ручка из ткани для переноски и петелька для подвешивания на крючок парты. Яркая и качественная печать, насыщенный цвет рисунков достигается за счет использования современных технологий печати на ткани. Светоотражающие элементы со всех сторон ранца обеспечивают безопасность в темное время суток.

Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки ПИФАГОР – это демократичные по ценам и динамично развивающиеся линейки товаров для школы. Рюкзаки ПИФАГОР сочетают в себе яркий дизайн и достойное качество товаров. Закажите рюкзак ПИФАГОР прямо сейчас и убедитесь в этом сами!