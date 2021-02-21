Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF

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|Бренд
|Staff
|Тип товара
Сумка изготовлена из полиэстера, таким образом папка имеет небольшой вес, практична.
Внутри сумки отделение для документов формата А4. Застежка-молния по верхнему краю. Ручки-тесьма. Застегивается на молнию.
Ни одному современному человеку, который работает в офисе либо же занимается ведением своего собственного бизнеса, не обойтись без качественной и стильной деловой сумки.
Деловые сумки предназначены для того, чтобы в них переносить официальные бумаги и различную документацию. Они не просто удобны в использовании, но также позволяют обеспечить сохранность соответствующих документов. Кроме того, правильно подобранная сумка для документов способна гармонично дополнить внешний облик своего владельца, придать ему необходимой серьезности.
STAFF – лучшее соотношение цены и качества. Закажите сумку STAFF и убедитесь в этом сами!
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