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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Подарочные ручки PARKER Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444

Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444

Артикул: 310984
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  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 1
  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 2
  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 3
  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 4
  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 5
  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 6
  • Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 7
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 1
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 2
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 3
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 4
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 5
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 6
Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото 7
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 310984
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БрендPARKER
Тип товара

Ручка поставляется в новой подарочной коробке в комплекте с одним стержнем синего цвета и гарантийным талоном с инструкцией.



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